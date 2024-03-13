Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что у команды еще есть шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает сайт лиги.

«Мы все еще в игре, мы все еще боремся. Это большой вызов, и мы с ним боремся. Я стараюсь делать все возможное», — сказал Овечкин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает десятое место, набрав 69 очков.

10 марта «Вашингтон» обыграл «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 4:1. Овечкин отдал в этом поединке голевую передачу. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативные передачи) в 1406 играх.

12 марта «Кэпиталз» со счетом 0:3 уступили «Виннипег Джетс». Следующая игра «Вашингтона» состоится 14 марта, команда сразится с «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 5.00 по московскому времени.

Ранее капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид назвал Овечкина величайшим снайпером.