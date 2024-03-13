Губерниев о деле Валиевой: хоть стой, хоть падай

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что убежден в невиновности российской фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, передает «Амурская правда».

«Дело Валиевой — это рубрика «Хоть стой, хоть падай». Уверен, она честная и чистая. Но правила-то нарушены. Надо было устраивать систему защиты совсем по-другому. У нас это часто на авось, или часто на людей плюем», — сказал Губерниев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Ранее Елизавета Туктамышева назвала несправедливой дисквалификацию Валиевой.