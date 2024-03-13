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Вяльбе рассказала об идее организовать встречу между российскими и норвежскими лыжниками

Вяльбе: министр спорта Матыцин предлагал встречу лыжников России и Норвегии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что министр спорта России Олег Матыцин предлагал провести встречу между российскими и норвежскими лыжниками, передает РИА Новости.

«Но это все на уровне идеи, неофициально. Все понимают текущую ситуацию. Ко всему прочему, тут еще и финансовый вопрос. Где взять деньги, чтобы пригласить норвежцев в Россию?» — сказала Вяльбе.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее лыжница сборной России предложила жилье выселенному Дмитрию Губерниеву.

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