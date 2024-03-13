Легенда UFC госпитализирован после пожара

Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Марк Коулман госпитализирован с отравлением дымом при пожаре, передает Mma Fighting.

В доме родителей спортсмена вспыхнул пожар. 59-летний Коулман по очереди вытащил родителей из горящего дома. Коулман получил сильное отравление дымом, когда отправился в дом за своей собакой.

Дом родителей Коулмана полностью сгорел. Спортсмен был отправлен в больницу на вертолете.

Коулман был введен в зал славы UFC в 2008 году. Он взял титул на UFC 10, а потом защитил его на UFC 11.

Ранее во время матча третьего дивизиона чемпионата Италии между «Таранто» и «Фоджой» произошло возгорание стадиона.

Примерно 250 фанатов «Фоджы» смогли попасть на арену лишь в середине второго тайма из-за аварии, которая затруднила вход болельщикам. После того как болельщики гостевой команды вошли на стадион, они начали бросать пиротехнику. Отмечается, что дымовая шашка могла попасть на пластиковые материалы, находящиеся под трибунами.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Петра Яна может стать Умар Нурмагомедов.