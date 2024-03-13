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Дубль и результативная передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону»

«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче НХЛ, Капризов отметился дублем

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» обыграла «Аризону».

Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дубль на свой счет записал россиянин Кирилл Капризов. Также на счету хоккеиста результативная передача.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает девятое место, набрав 71 очко. На первом месте идет «Ванкувер», имея в активе 91 очко, на втором месте располагается «Даллас», набрав 89 баллов, замыкает тройку сильнейших «Виннипег», набрав 87 очков.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с »Анахаймом». Игра состоится 15 марта. Команды выйдут на лед в 3.00 по московском времени.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 59 матчей, забросив 32 шайбы. Также на его счету 41 результативная передача. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее Капризов обошел Александра Радулова в списке лучших российских снайперов в НХЛ.

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