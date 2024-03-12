Тренер «Краснодара» Ивич отреагировал на слухи о назначении в «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответила на слухи о том, что он может сменить Гильермо Абаскаля на посту наставника московского «Спартака». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я узнал это только сейчас. Я не разговариваю с игроками на эти темы. Я сконцентрирован на своей работе тренера, пытаюсь выжать из игроков максимум, улучшить команду. Это мой ответ, я ни с кем из команды не говорил по этому поводу», — заявил Ивич.

Ивич тренирует «Краснодар» с 2023 года. 12 марта «быки» под его руководством проиграли «Химкам» в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России и покинули розыгрыш турнира.

«Краснодар» в прошлом сезоне дошел до финала турнира, в рамках которого проиграл московскому ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 39 очков. «Быки» всего на один балл отстают от лидера национального первенства — «Зенита».

Ранее ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч Кубка России.