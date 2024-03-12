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Туктамышева назвала фактор, который повлияет на возобновление ее карьеры

Фигуристка Туктамышева заявила, что для нее важен допуск на международные старты

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что одной из важных составляющих, влияющих на продолжение спортивной карьеры, станет вопрос допуска российских атлетов на международные соревнования. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Не могу сказать, что только это будет влиять, но это важная составляющая», — заявила она.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), которая позднее потеряла свое место из-за дисквалификации. Тем самым, Туктамышева поднялась на ступень выше.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Туктамышева призналась в любви к пиву.

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