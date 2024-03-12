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ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч Кубка России

ЦСКА и «Ростов» озвучили составы на матч Кубка России

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Московский ЦСКА и «Ростов» озвучили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Агапов, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Чалов.

Состав «Ростова»: Медведев, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов, Байрамян, Щетинин, Роналдо, Голенков.

Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для команд прозвучит в 20:15 по московскому времени. Первый поединок состоялся в декабре 2023 года на стадионе «Ростова» и завершился ничейным результатом со счетом 1:1.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Ростов» идет на десятой позиции, имея в активе 27 баллов.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В 2023 году подопечные Владимира Федотова в финальном противостоянии обыграли «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. ЦСКА выиграл первый трофей под руководством Федотова. Специалист возглавил команду в июле 2022 года. Всего Кубок России армейцы выигрывали восемь раз.

Ранее ветеран ЦСКА назвал имя худшего игрока команды.

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