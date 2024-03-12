Названа причина, почему «Зенит» в организации превосходит другие клубы РПЛ

Знаменитый отечественный блогер и боец, выступающий в смешанных единоборствах в поп-ММА, Артем Тарасов рассказал, что считает санкт-петербургский «Зенит» клубом-флагманом в российском футболе, одной из причин чему является преемственность поколений в организационной структуре сине-бело-голубых.

«Зенит» – это флагманская команда для России. Понятно, почему у нее все по полочкам. У них главный спонсор — «Газпром». И то, как клуб ведет свои дела, кто у них на местах, это не просто приходящие и уходящие люди. Все руководство «Зенита» — это бывшие зенитовцы и не только. В этом плане они выигрывают у всех клубов России», — приводит слова Тарасова Legalbet.

Санкт-петербургский «Зенит» является десятикратным чемпионом страны. Свой первый титул команда из Северной столицы выиграла еще во времена СССР, а девять чемпионств завоевала, начиная с 2007 года. Причем под руководством Сергея Семака команда выиграть пять последних чемпионатов Российской премьер-лиги подряд. Кроме того, именно «Зенит» является лидером РПЛ после 20 сыгранных туров в нынешнем сезоне.

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