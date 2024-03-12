16-летняя Андреева не сыграет на турнире в Майами из-за серьезной травмы

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева назвала сложным решение сняться с турнира WTA-1000, который пройдет в Майами, а также на своей странице в социальных сетях объяснила, почему приняла его.

«Всегда хотела сыграть в этом потрясающем турнире, поэтому в этом году мне очень сложно далось решение о его пропуске. Я боролась с тендинитом сухожилий рук и решила быть осторожной, выздороветь, окрепнуть и подготовиться к грунтовому сезону», — написала Андреева.

7 марта теннисистка уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе представительнице США Кэти Волынец. Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась со счетом 5:7, 5:7.

Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 дошла до четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 38 место, имея в активе 1418 баллов.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Ранее российская теннисистка сказала, что у нее нет слов после победы над пятой ракеткой мира.