Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

16-летняя Андреева не сыграет на турнире в Майами из-за серьезной травмы

16-летняя Мирра Андреева снялась с турнира WTA 1000 из-за травмы

close
100%
Tracey Nearmy/Reuters

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева назвала сложным решение сняться с турнира WTA-1000, который пройдет в Майами, а также на своей странице в социальных сетях объяснила, почему приняла его.

«Всегда хотела сыграть в этом потрясающем турнире, поэтому в этом году мне очень сложно далось решение о его пропуске. Я боролась с тендинитом сухожилий рук и решила быть осторожной, выздороветь, окрепнуть и подготовиться к грунтовому сезону», — написала Андреева.

7 марта теннисистка уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе представительнице США Кэти Волынец. Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась со счетом 5:7, 5:7.

Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 дошла до четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 38 место, имея в активе 1418 баллов.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Ранее российская теннисистка сказала, что у нее нет слов после победы над пятой ракеткой мира.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами