Карпин ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что пока с ним не связывались по вопросу назначения на пост наставника московского «Спартака», передает Sport24.

«Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос. Пока ехал на автограф-сессию, звонками не отвлекали», — сказал Карпин.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2.

Ранее стало известно, почему в «Спартаке» не хотят назначать Карпина тренером.