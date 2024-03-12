Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карпин ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»

Карпин о возможном назначении в «Спартак»: пока звонками не отвекали

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что пока с ним не связывались по вопросу назначения на пост наставника московского «Спартака», передает Sport24.

«Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос. Пока ехал на автограф-сессию, звонками не отвлекали», — сказал Карпин.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2.

Ранее стало известно, почему в «Спартаке» не хотят назначать Карпина тренером.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами