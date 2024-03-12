Легенда «Спартака» назвал тренеров, которые должны возглавить команду

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что красно-белых должен возглавить российский специалист, передает «Матч ТВ».

«Нужен какой‑то российский тренер, который хорошо понимает российский футбол. Это две кандидатуры — Станислав Черчесов или Валерий Карпин. Два тренера, которые могли бы все потянуть», — сказал Ловчев.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее стало известно, почему в «Спартаке» не хотят назначать Карпина тренером.