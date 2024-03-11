Футболист «Факела» рассказал, как испугался судьи во время матча со «Спартаком»

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков рассказал о том, что во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (2:0) испугался, услышав, как главный арбитр объявляет в микрофон на весь стадион о решении назначить пенальти в ворота красно-белых после просмотра VAR.

«Честно говоря, был в шоке, когда судья начал на весь стадион объявлять решение, что будет назначен пенальти в ворота «Спартака». Стоял и думал, что вообще происходит, хоккей что ли начался? Испугался немного даже. Но, на самом деле, если серьезно, то классно придумали. Теперь болельщикам на арене тоже объявляют решения арбитров, чтобы всем все было понятно», — цитирует Маркова Legalbet.

Первый в матче гол на стадионе «Лужники» Марков провел с одиннадцатиметрового, который был назначен после вмешательства судей в видеокомнате. Российские арбитры после вмешательства VAR объявляют свои решения через гарнитуру на весь стадион с начала весенней части сезона. Это проходит в рамках эксперимента, предложенного РПЛ Международной федерацией футбола (ФИФА).

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