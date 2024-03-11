Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Факела» рассказал, как испугался судьи во время матча со «Спартаком»

Футболист «Факела» Марков: был в шоке от объявления судьи

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков рассказал о том, что во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (2:0) испугался, услышав, как главный арбитр объявляет в микрофон на весь стадион о решении назначить пенальти в ворота красно-белых после просмотра VAR.

«Честно говоря, был в шоке, когда судья начал на весь стадион объявлять решение, что будет назначен пенальти в ворота «Спартака». Стоял и думал, что вообще происходит, хоккей что ли начался? Испугался немного даже. Но, на самом деле, если серьезно, то классно придумали. Теперь болельщикам на арене тоже объявляют решения арбитров, чтобы всем все было понятно», — цитирует Маркова Legalbet.

Первый в матче гол на стадионе «Лужники» Марков провел с одиннадцатиметрового, который был назначен после вмешательства судей в видеокомнате. Российские арбитры после вмешательства VAR объявляют свои решения через гарнитуру на весь стадион с начала весенней части сезона. Это проходит в рамках эксперимента, предложенного РПЛ Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее сборная России по футболу представила новую форму.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами