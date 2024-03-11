Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В WADA обеспокоены проведением Игр Дружбы в России

Исполком WADA выразил обеспокоенность из-за проведения Игр Дружбы в России

close
100%
Reuters

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразил обеспокоенность из-за проведения в России Игр Дружбы, передает сайт организации.

В WADA опасаются, что здоровье спортсменов будет поставлено под угрозу из-за того, что мероприятие не будет проходить под защитой организации.

«WADA призывает всех лиц, подписавших кодекс, проявлять осторожность и не узаконивать это мероприятие. Агентство не может ручаться за антидопинговую программу. Она может существовать, а может не существовать», — говорится в заявлении.

Также в WADA отмечают, что доверие к антидопинговой системе в России остается низким.

Игры Дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Роман Костомаров рассказал, кто должен решить, ехать ли россиянам на ОИ.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами