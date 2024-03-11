В WADA обеспокоены проведением Игр Дружбы в России

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразил обеспокоенность из-за проведения в России Игр Дружбы, передает сайт организации.

В WADA опасаются, что здоровье спортсменов будет поставлено под угрозу из-за того, что мероприятие не будет проходить под защитой организации.

«WADA призывает всех лиц, подписавших кодекс, проявлять осторожность и не узаконивать это мероприятие. Агентство не может ручаться за антидопинговую программу. Она может существовать, а может не существовать», — говорится в заявлении.

Также в WADA отмечают, что доверие к антидопинговой системе в России остается низким.

Игры Дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Роман Костомаров рассказал, кто должен решить, ехать ли россиянам на ОИ.