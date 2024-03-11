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Названы причины массового завала лыжниц на Спартакиаде

Минспорта Краснодарского края Тимченко: завал лыжниц был из-за ряда факторов

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Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко заявил, что массовый завал лыжниц на Спартакиаде произошел из-за ряда факторов, передает РИА Новости.

«Для того, чтобы предъявлять кому-то претензии, надо знать причины произошедшего. У меня нет претензий. Все так совпало — сложная трасса, уровень участниц, туман, сложный заход в поворот и так далее», — сказал Тимченко.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Сейчас спортсмены из России выступают только на внутренних турнирах.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам назвал Дмитрия Губерниева мерзавцем.

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