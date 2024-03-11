В зарубежной сборной объяснили, почему согласились играть с Россией

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что во время переговоров о товарищеском матче со сборной России не было никаких проблем. Его слова передает Sport24.

«Да, игра между сборными России и Белоруссии состоится в июне. На сегодняшний день ни мы, ни Россия не располагаем большим выбором соперников для товарищеских матчей, поэтому наши федерации давно разговаривали о возможности организации товарищеской встречи наших национальных команд.

Учитывая хорошие отношения между нашими федерациями, никаких проблем договориться о товарищеском матче не было», — сказал Василевич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем.

Ранее Черчесов назвал минус сборной Сербии.