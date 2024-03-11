Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер СКА Ротенберг швырнул клюшку и попал в девушек

Тренер СКА Ротенберг бросил клюшку и попал в девушек в матче хоккейной Медиалиги

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче Медийной хоккейной лиги и сыграл за «Чисто Питер». В этой встрече наставник петербургской команды неоднократно нарушал правила и в одном из эпизодов проявил эмоции, от которых пострадала находившаяся в боксе для штрафников девушка.

В ходе встречи Ротенберг не смог реализовать буллит, а также ударил соперника клюшкой в лицо и врезался в игрока «Титана» после завершения игрового момента. На скамейке для штрафников наставник СКА бросил клюшку в борт, после чего она отлетела в сидящих рядом девушек.

Встреча между «Титаном» и «Чисто Питер» завершилась разгромной победой первых со счетом 7:1.

Ротенберг возглавил СКА в 2022 году. Под его руководством команда дважды доходила до полуфинала Кубка Гагарина.

В текущем сезоне СКА занял первое место в регулярном чемпионате. Также петербуржцы в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина обыграли нижегородское «Торпедо». Команда ждет своего соперника в четвертьфинале.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» сократило отставание в серии 1/8 Кубка Гагарина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами