Тренер СКА Ротенберг швырнул клюшку и попал в девушек

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче Медийной хоккейной лиги и сыграл за «Чисто Питер». В этой встрече наставник петербургской команды неоднократно нарушал правила и в одном из эпизодов проявил эмоции, от которых пострадала находившаяся в боксе для штрафников девушка.

В ходе встречи Ротенберг не смог реализовать буллит, а также ударил соперника клюшкой в лицо и врезался в игрока «Титана» после завершения игрового момента. На скамейке для штрафников наставник СКА бросил клюшку в борт, после чего она отлетела в сидящих рядом девушек.

Встреча между «Титаном» и «Чисто Питер» завершилась разгромной победой первых со счетом 7:1.

Ротенберг возглавил СКА в 2022 году. Под его руководством команда дважды доходила до полуфинала Кубка Гагарина.

В текущем сезоне СКА занял первое место в регулярном чемпионате. Также петербуржцы в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина обыграли нижегородское «Торпедо». Команда ждет своего соперника в четвертьфинале.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» сократило отставание в серии 1/8 Кубка Гагарина.