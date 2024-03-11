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Кузнецов объяснил, почему не может забить после перехода из «Вашингтона» в «Каролину»

Кузнецов об отсутствии очков в «Каролине»: победа значит для меня больше

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Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о своем отсутствии результативных действий после перехода в новую команду. Его слова передает The Hockey News.

«Я хочу вернуться к своей игре и просто делать передачи, обыгрывать, усердно работать и делать все эти правильные вещи. Очки придут. Я нахожусь в ситуации, когда победа значит для меня больше… Это то, на чем я зациклен. Это больше чем просто мои очки», — сказал Кузнецов.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи игрокам. Она работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду два матча.

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Капризов обошел Радулова в списке лучших российских снайперов в НХЛ.

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