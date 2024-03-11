Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клопп отреагировал на ничью в матче между «Ливерпулем» и «Ман Сити»

Клопп назвал матч против «Манчестер Сити» лучшим для «Ливерпуля» в сезоне

close
100%
John Sibley/Reuters

Матч против «Манчестер Сити» был лучшим для «Ливерпуля» в сезоне-2023/2024. Об этом заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя прошедшую встречу 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), которая завершилась вничью со счетом 1:1, передает Sky Sports.

«Это был действительно хороший футбольный матч. Это была лучшая игра во втором тайме, которую мы показывали против «Манчестер Сити». Я действительно доволен игрой в целом. Что за игра, что за атмосфера, что за день», — сказал Клопп.

Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась вничью. Забитыми мячами отметились футболист «Ливерпуля» Мак Аллистер и игрок «Манчестер Сити» Джо Стоунс.

Таким образом, после 28 проведенных матчей «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 64 очка. «Ман Сити» располагается на третьей строчке, заработав 63 балла.

В следующем матче АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 17 марта. «Манчестер Сити» в рамках АПЛ проведет встречу с «Арсеналом» 31 марта.

Ранее Клопп назвал единственного игрока в мире, кому готов сделать поблажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами