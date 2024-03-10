Бывший тренер «Спартака» признался, что готов вернуться в команду

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что положительно ответил бы на предложение вернуться в российскую команду. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это обидное поражение после хорошей игры с «Зенитом». Если бы «Спартак» позвонил мне? Как бы я отказался, я бы сразу сказал «Да». «Спартак» навсегда в моем сердце», — сказал Каррера.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее в «Факеле» заявили, что игроки выложились на 120% в игре со «Спартаком».