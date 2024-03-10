В «Спартаке» объяснили поражение «Факелу» слабыми ударами

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» заявил, что его команда потерпела поражение из-за нехватки концентрации и слабости. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Две ошибки, вызванные потерей концентрации, — пенальти и автогол. Именно из-за этих ошибок мы проиграли. Что касается того, почему мы не выиграли, — мы медленно передавали мяч, были недостаточно хороши в финальной стадии атаки. У нас было три-четыре момента в первом тайме, которыми мы не воспользовались. После второго гола мы перешли на схему 3-4-2-1, Зиньковкий и Мозес должны были делать подачи на Соболева. Моментов стало больше, мы были на чужой половине поля, но мы не забивали. У нас были слабые удары, нам не хватало агрессивности и решительности», — заявил Абаскаль.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее в «Спартаке» пообещали разобраться с Промесом.