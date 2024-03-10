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Роналду обратился к Аллаху перед матчем в азиатской ЛЧ

Роналду заявил, что ждет камбэка в игре с «Аль-Айном»

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Ahmed Yosri/Reuters

Португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о предстоящей игре в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Айна» (ОАЭ). Его слова в социальных сетях приводит CristianoXtra.

«Аль-Наср» выиграет. Ремонтада, иншааллах», — сказал Роналду на пресс-конференции.

В первом матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» на выезде уступил со счетом 0:1. Ответная игра пройдет 11 марта. Стоит отметить, что тренером клуба из ОАЭ является известный в прошлом аргентинский нападающий Эрнан Креспо.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 21 матч, отметившись 22 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также Роналду принял участие в семи играх азиатской Лиги чемпионов. 39-летний полузащитник отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Роналду высмеял пенальти в пользу конкурента в матче чемпионата Саудовской Аравии.

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