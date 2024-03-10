Промес обратился к «Спартаку» перед матчем РПЛ

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес в своих социальных сетях выложил пост перед матчем красно-белых в чемпионате России.

«Голодный. Давай «Спартак», — написал голландец.

10 марта «Спартак» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет на своем поле воронежский «Факел». Начало матча в 19:00 по московскому времени. Встреча пройдет в «Лужниках».

Перед рестартом сезона стало известно, что арена красно-белых не готова к тому, чтобы принять домашние матчи команды.

Сам Промес сейчас находится не с командой. 14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Суд по его делу пока не состоялся.

Ранее Черчесов высказался об уголовной истории с Промесом.