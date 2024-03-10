Черчесов выбрал лучшего футболиста России

Бывший главный тренер сборной России назвал имя лучшего футболиста страны. Его слова передает «Чемпионат».

«Если брать клубы, то, наверное, Головин. Я это знаю не понаслышке, мой «Ференцварош» играл с «Монако» в Лиге Европы. Он в обоих матчах играл и доставил нам много неприятностей. Быть у себя лучшим в лиге — это одно, а в сборной — другая история. Надеемся, что все приедут и будут в том состоянии», — сказал Черчесов.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 22 матча, забив шесть мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

«Монако» после 24 проведенных матчей Лиги 1, набрав 42 очка, располагается на третьей строчке в турнирной таблице, которую возглавляет «Пари Сен-Жермен»(55 очков).

Ранее сообщалось, что в «Реале Сосьедад» сомневаются, что отпустят Захаряна в сборную России.