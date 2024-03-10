Черчесов о ситуации с Промесом: есть правила, которые нельзя нарушать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с бывшим игроком «Спартака» Квинси Промесом, отметив, что никто не должен стоять выше клуба, передает «Чемпионат».

«Нет ни тренера, ни игрока, который стоит выше клуба. «Спартак» сыграл же без него с «Зенитом». Понятно, что это сильный игрок. Но есть законы, которые никому не позволено нарушать», — сказал Черчесов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Суд по его делу пока не состоялся.

Ранее экс-игрок «Факела» назвал Промеса уголовником.