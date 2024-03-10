Губерниев: команда Вяльбе — лицемеры и вруны

Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) во главе с Еленой Вяльбе в массовом завале лыжниц на Спартакиаде, передает «Спорт-Экспресс».

«Они показали, что абсолютные бездари, лицемеры, вруны. Могут только перекладывать ответственность. Детей обвинили. Реакция госпожи Вяльбе вообще запредельная с моей точки зрения», — сказал Губерниев.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе не увидела причин для переноса гонки, в ходе которой лыжницы получили травмы.