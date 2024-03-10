Хоккеист «Флориды» Тарасенко стал третьей звездой матча против «Калгари»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хоккеист «Флориды» Владимир Тарасенко отметился дублем и результативной передачей.

«Флорида» победила со счетом 5:1, а Тарасенко был признан третьей звездой матча.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» идет на первом месте, имея в активе 92 балла. В следующем матче «Флорида» сыграет с «Далласом». Встреча состоится 13 марта.

Тарасенко стал хоккеистом «Флориды» 7 марта. Его трансфер стал самым громким в сезоне НХЛ. Нападающий входит в пятерку самых результативных российских хоккеистов в НХЛ последних 10 лет и в топ-40 среди всех игроков.

32-летний россиянин был выбран «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 2010 года под общим 16-м номером. Он дебютировал в составе команды в 2012 году и с тех пор провел в НХЛ 732 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил 287 шайб и сделал 328 голевых передач.

В сезоне-2018/19 Тарасенко в составе «Сент-Луиса» завоевал Кубок Стэнли. В 2023 году он представлял «Нью-Йорк Рейнджерс», откуда перешел в «Оттаву».

Ранее были названы причины обмена Тарасенко во «Флориду».