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Рублев и Хачанов вылетели с турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв в первом раунде

Рублев и Хачанов уступили в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Isabel Infantes/Reuters

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов уступили Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего в матче первого круга парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась со счетом 5:7, 1:6.

В одиночном разряде Рублев пробился в третий круг, одолев британца Энди Маррея.

Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1. Рублев девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Маррея пять подач навылет и четыре двойные ошибки.

Хачанов во втором круге одиночного разряда уступил Тьяго Уайлду. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:5 в пользу бразильца. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Карен Хачанов занимает 15-е место, Тьяго Уайлд расположился на 65-й строчке.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе.

Ранее Мирра Андреева сенсационно уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

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