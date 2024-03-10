Названы команды, которые наиболее готовы к возобновлению РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, какие команды считает наиболее подготовленными к возобновлению сезона Российсой премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Legalbet.

«Какую команду РПЛ можно назвать самой готовой к возобновлению чемпионата? Тут зависит от того, что понимать под готовностью. Тех, кто больше бегал и боролся? Это, наверное, ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Если брать тех, кто лучше играл — это тогда «Ростов» и «Динамо», — сказал Колосков.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», который в 20-м туре обыграл «Урал» со счетом 4:1. В активе подопечных Сергея Семака 40 очков. На балл от лидера отстает «Краснодар», который свой матч 20-го тура РПЛ проиграл «Ростову» со счетом 1:2. Московское «Динамо» замыкает тройку лучших, имея в активе 38 баллов после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0.

«Спартак» — пятый. В активе команды Гильермо Абаскаля 31 очко, красно-белые всего на балл отстают от идущего четвертым ЦСКА, и имеют матч 20-го тура в запасе.

Ранее появилась информация, что в регламент РПЛ внесут изменения.