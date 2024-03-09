Американского журналиста впечатлила первая игра Кузнецова за «Каролину»

Журналист и корреспондент Уольт Рафф, освещающий игры «Каролины Харрикейнз» уже в начале второго периода матча против «Нью-Джерси Дэвилз» в своих соцсетях отметил действия новичка «Каролины» Евгения Кузнецова.

Рафф написал, что Кузнецов успел чисто выиграть вбрасывание, попал точно в клюшку партнера выигранным вбрасыванием и создал опасный момент, отдав пас в одно касание.

Сейчас идет третий период матча. «Каролина» ведет со счетом 4:2.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Александр Овечкин признался, что ему печально от ухода Кузнецова из «Вашингтона».