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Назван хоккеист, который украсил бы любую команду КХЛ

Тренер Крикунов: хоккеист «Динамо» Гусев украсил бы любую команду

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высоко оценил игру хоккеиста московского «Динамо» Никиты Гусева в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, передает Legalbet.

«В одном из матчей московские динамовцы проигрывали 0:2, и как там Гусев перевернул всю ситуацию. В этом плей-офф он выделяется на фоне других умной игрой. Он бы украсил любую команду», — сказал Крикунов.

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» играет с минским «Динамо». Москвичи лидируют в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующий матч состоится в 10 марта в Москве. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

Гусев провел в плей-офф четыре матча, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24. Обе команды вылетели в этом сезоне уже в первом раунде плей-офф.

Ранее российский хоккеист рассказал о своих ритуалах во время плей-офф.

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