Африканская топ-сборная может сыграть с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что африканская сборная в этом году может сыграть с Россией, передает Sport24.

«Матч со сборной России в этом году возможен. На следующей неделе у нас будет собрание руководства Федерации. Мы обсудим и товарищеские матчи нашей сборной», — сказал Джунан.

Сборные Сербии и России встречались шесть раз. Три победы на счету российской команды, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне играли в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, когда российские клубы вернут в еврокубки.