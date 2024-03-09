В «Реале Сосьедад» сомневаются, что отпустят Захаряна в сборную России

Представители испанского клуба «Реал Сосьедад» заявили, что футболисту клуба Арсену Захаряну стоит потренироваться еще несколько дней по индивидуальной программе после травмы, передает РИА Новости.

«Поедет ли он в сборную? Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», — сказали представители испанского клуба.

Встреча между Россией и Сербией состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Парагваем.

Сборные Сербии и России встречались шесть раз. Три победы на счету российской команды, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне играли в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее экс-футболист «Динамо» заявил, что Сербия намного сильнее России.