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Участница массового завала на Спартакиаде: было страшно

Лыжница Максимова рассказала, что ей было страшно во время завала на Спартакиаде

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Лыжница Арина Максимова, которая получила переломы во время массового завала на Спартакиаде, заявила, что ей было страшно, передает «Матч ТВ».

«На том спуске можно разогнаться до 80 км/ч? Да, там ужас. Очень страшно. Мне нанесли шину и вкололи обезбол. Потом уже повезли в больницу. Сделали все быстро: КТ, операцию. Была в больнице часов пять», — сказала Максимова.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Елена Вяльбе связала массовый завал на Спартакиаде с низким уровнем лыжниц.

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