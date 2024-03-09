Названы четыре футболиста «Спартака», способные заиграть в Испании

Сербский футболист московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, кто из российских игроков красно-белых смог бы добиться успеха в чемпионате Испании. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Назову Максименко, потому что он хорошо играет ногами: это одно из требований для вратарей от испанских тренеров. Еще отмечу Зиньковского: использует обе ноги, может пройти соперника один в один, сам по себе компактный и подвижный. И Литвинов, конечно. Еще Хлусевич: он может делать прорывы по бровке 200 раз подряд», — заявил серб.

Бабич до «Спартака» выступал за испанские «Реал Сосьедад», «Реус Депортиу» и «Альмерию».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 31 очко. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидера, «Краснодара», на восемь баллов.

В следующем туре «Спартак» на стадионе «Лужники» сыграет с «Факелом». 29 февраля комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену» к проведению матча с воронежским клубом.

Ранее экс-футболист «Динамо» заявил, что Сербия намного сильнее России.