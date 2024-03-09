Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы четыре футболиста «Спартака», способные заиграть в Испании

Защитник «Спартака» Бабич назвал игроков клуба, способных заиграть в Испании

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Сербский футболист московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, кто из российских игроков красно-белых смог бы добиться успеха в чемпионате Испании. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Назову Максименко, потому что он хорошо играет ногами: это одно из требований для вратарей от испанских тренеров. Еще отмечу Зиньковского: использует обе ноги, может пройти соперника один в один, сам по себе компактный и подвижный. И Литвинов, конечно. Еще Хлусевич: он может делать прорывы по бровке 200 раз подряд», — заявил серб.

Бабич до «Спартака» выступал за испанские «Реал Сосьедад», «Реус Депортиу» и «Альмерию».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 31 очко. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидера, «Краснодара», на восемь баллов.

В следующем туре «Спартак» на стадионе «Лужники» сыграет с «Факелом». 29 февраля комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену» к проведению матча с воронежским клубом.

Ранее экс-футболист «Динамо» заявил, что Сербия намного сильнее России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами