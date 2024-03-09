Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валуев заявил, что МОК очень боится российских спортсменов

Депутат Валуев заявил, что страх у МОК перед российскими атлетами очень высок

close
100%
State Duma Russia/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии Sport24 выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) притесняет российских спортсменов.

«Что стало с олимпийским движением? Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК.

Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся. А пока у нас есть очень конкурентные и хорошие соревнования», — заявил Валуев.

Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби сообщил, что организация 19 марта обсудит вопрос участия россиян в церемонии открытия Олимпиады, которая состоится в Париже в июле 2024 года.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее назвали причину, почему фигурное катание популярнее футбола в России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами