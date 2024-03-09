Валуев заявил, что МОК очень боится российских спортсменов

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии Sport24 выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) притесняет российских спортсменов.

«Что стало с олимпийским движением? Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК.

Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся. А пока у нас есть очень конкурентные и хорошие соревнования», — заявил Валуев.

Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби сообщил, что организация 19 марта обсудит вопрос участия россиян в церемонии открытия Олимпиады, которая состоится в Париже в июле 2024 года.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

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