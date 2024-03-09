Российский боец ММА попал в реанимацию перед поединком в Москве

Глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал, что российский боец смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов попал в реанимацию и перенес операцию накануне своего поединка на турнире АСА 172. Его слова передает РИА Новости.

«Ночью Туменову cделали операцию. Cегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, еcли cоcтояние будет cтабильно, то переведут в палату интенcивной терапии. Cейчаc для наc важно понять, что c его здоровьем. Потом уже будем обcуждать его дальнейшее учаcтие в Гран-при», — заявил глава АСА.

9 марта Биберт Туменов должен был драться с Курбаном Тайгибовым в рамках Гран‑при АСА в полулегком весе в Москве.

В активе Туменова 13 побед и два поражения в ММА, у Тайгибова 14 побед и три поражения.

Промоушен ACA основали в 2014 году на базе грозненского бойцовского клуба «Беркут». До декабря 2018 года организация носила название ACB (Absolute Championship Berkut).

Ранее Хабиб назвал наличие денег проблемой.