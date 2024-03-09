Тренер «Краснодара» ответил на критику комментатора

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на слова комментатора Константина Генича, написавшего в Telegram-канале, что «быки» не будут бороться за чемпионство, пока не станут постоянно играть от себя. Слова специалиста передает «Чемпионат».

«На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?» — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.

8 марта «Краснодаром» проиграл «Ростову» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 39 очков. Подопечных Ивича может обогнать петербургский «Зенит» (37), если обыграет в гостях екатеринбургский «Урал».

Ранее бразильский футболист заявил, что не боялся переезжать в Россию.