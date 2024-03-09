Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Причиной завала лыжниц на Спартакиаде назвали испуг спортсменок

ФЛГР: завал лыжниц на Спартакиаде мог произойти из-за испуга спортсменок

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов заявил, что завал лыжниц на Спартакиаде учащихся мог произойти из‑за испуга спортсменок, которых тренеры громко предупреждали о первом падении. Его слова передает «Матч ТВ».

«Очень жаль девочек. Все переживают. Необдуманных поступков (со стороны организаторов) не было. То, что писали (спортсменки), — это абсолютная неправда.

Еcть предположение, что завал произошел из‑за иcпуга. Когда первые лыжницы проезжали этот учаcток, одна вторую накатила, потому что ехала в воздушной трубе, и решила тормозитьcя. И в этот момент не cправилаcь, врезалаcь. А другие cпортcменки вcе видели, видимоcть была большая.

Почему остальные падали? Они падали на расстоянии метров 80 от первой до последней упавшей. И как только первое падение произошло, тренеры на трассе начали кричать, предупреждать. И этот крик мог повлиять на спортсменок, испугать», — заявил Беломестнов.

Соревнования проходили 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что после массового завала в больнице остается одна лыжница. Всего изначально было госпитализировано 17 спортсменок.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее прокуратура начала проверку по факту массового завала лыжниц.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами