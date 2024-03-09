Джошуа объяснил свою победу над Нганну

Британский экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа оценил свою победу над камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну, объяснив, за счет чего добился этого. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я был на пути к титулу и мне пришлось отвлечься на этот бой. Когда я увидел его выступление с Фьюри, то подумал: «Да, этот парень умеет драться». Он отличный боец, у него вдохновляющая история, но в боксе есть один победитель. Но Нганну может еще подраться в ринге», — сказал Джошуа.

Поединок завершился уже во втором раунде, когда Джошуа отправил соперника в нокаут. До этого Нганну дважды побывал в нокдауне.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боксерского турнира.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. В 2012 году он завоевал золотую олимпийскую медаль на Играх в Лондоне. Всего он провел 31 поединок, в которых он одержал 28 побед (25 — нокаутом) и потерпел три поражения.

Нганну — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. На момент ухода из организации занимал пятую строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории. Он провел второй поединок по правилам бокса, первый бой для камерунского спортсмена также завершился поражением.

Ранее российский боксер проиграл бой за титул WBA.