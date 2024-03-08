Карпин рассказал, за счет чего «Ростов» победил «Краснодар»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче РПЛ, отметив, что победе способствовал не один фактор, передает Sport24.

«За счет чего «Ростов» победил? За счет всего. Мы так играем. За счет прессинга, за счет выхода из обороны с мячом. Я не могу сказать, что из-за одного чего-то», — сказал Карпин.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

На втором месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», имея в активе 37 баллов. На третьем месте идет московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом», а «Ростов» померится силами с «Динамо».

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