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Вяльбе рассказала, сколько лыжниц остаются в больнице после массового завала

Вяльбе: одна лыжница остается в в больнице после массового завала на Спартакиаде

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что после массового завала спортсменок на Спартакиаде в больнице остается одна спортсменка, передает «Спорт-Экспресс».

«Изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки. Она находится в детской больнице. Врачи пока не сказали, есть ли у нее перелом», — сказала Вяльбе.

Соревнования проходили в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее мама лыжницы, попавшей в завал на Спартакиаде, потребовала наказать организаторов старта.

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