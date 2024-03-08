Вяльбе рассказала, сколько лыжниц остаются в больнице после массового завала

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что после массового завала спортсменок на Спартакиаде в больнице остается одна спортсменка, передает «Спорт-Экспресс».

«Изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки. Она находится в детской больнице. Врачи пока не сказали, есть ли у нее перелом», — сказала Вяльбе.

Соревнования проходили в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее мама лыжницы, попавшей в завал на Спартакиаде, потребовала наказать организаторов старта.