Туктамышева назвала несправедливой дисквалификацию Валиевой

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в интервью на YouTube-шоу «БеС комментариев» Евгении Медведевой призналась, что считает слишком жестким четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой, однако отметила, что у нее есть шансы вернуться.

«Думаю, что да, можно было как-то смягчить. Четыре года – это не совсем справедливо. Я очень редко вообще слышу, чтобы на четыре года кого-то дисквалифицировали. Но не будем забывать, что осталось 1,7 Камиле, так что, при хорошей мотивации, можно... Но нужно найти эту мотивацию», — заявила она.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее сообщалось, что ISU продолжит проверки Валиевой на допинг после дисквалификации.