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Лыжница показала забинтованную голову и синяки на лице после завала на Спартакиаде

Лыжница Ермакова опубликовала фото травм после завала на Спартакиаде учащихся

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Телеграм-канал Дарьи Ермаковой

Лыжница Дарья Е. представляющая команду Томской области, показала в своем Telegram-канале свои фотографии после попадания в завал во время масс-старта на 10 километров классическим стилем на Спартакиаде учащихся. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот вам и погодка. Гонка прошла удачно, ставлю 10 из 10», — написала девушка.

Спортсменка предстала с забинтованной головой и кровоподтеками на лице. Ее и еще одну участницу гонки госпитализировали.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После, это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал Елену Вяльбе прекратить лицемерить.

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