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«Раньше надо было думать»: Роднина заявила, что от Валиевой не отстанут

Роднина о допинге Валиевой: мы позволили этому произойти, идет плата за это

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Александр Вильф/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в ближайшее время от дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой не отстанут. Ее слова приводит Sport24.

«Конечно, сейчас и еще какое-то время от Валиевой не отстанут. Чему тут удивляться? Раньше надо было думать, а не возмущаться после всего что произошло. Сейчас нужно работать и делать все, чтобы такого больше с нашими спортсменами не происходило. Мы позволили произойти такой ситуации, сейчас идет плата за это», — сказала Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее сообщалось, что ISU продолжит проверки Валиевой на допинг после дисквалификации.

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