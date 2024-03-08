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Две лыжницы получили серьезные травмы во время крупного завала на Спартакиаде учащихся

Вяльбе заявила о серьезных травмах двух лыжниц из-за завала на Спартакиаде

Серьезный завал спортсменок произошел во время масс-старта у девушек во время гонки на зимней Спартакиаде учащихся. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиолыжи».

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии «Матч ТВ» подтвердила произошедшее и рассказала, что две спортсменки получили серьезные повреждения, из-за которых были доставлены в больницу.

«Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице», — сказала Вяльбе.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал Вяльбе прекратить лицемерить.

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