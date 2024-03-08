ISU продолжит проверки Валиевой на допинг после дисквалификации

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проводить допинг-тестирования российской фигуристки Камилы Валиевой, которая дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Международная федерация пристально следит за фигуристкой с лета 2020 года. Кроме ISU, Валиеву тестирует на допинг и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Валиевой предрекли скорое завершение карьеры.