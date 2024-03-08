Овечкин эмоционально поздравил российского одноклубника с дебютной шайбой в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» эмоционально поздравил своего одноклубника, россиянина Ивана Мирошниченко с первой заброшенной шайбой в Лиге.

Мирошниченко после заброшенной шайбы отправился на скамейку запасных, где получил поздравления от Овечкина.

Мирошниченко был вызван из фарм-клуба «Херши Беарс» 26 февраля. При этом до игры с «Пингвинз» нападающий находился в запасе. Всего в активе форварда пять матчей в НХЛ.

1 мая 2023 года Мирошниченко официально покинул омский «Авангард» за год до окончания контракта. Он заявил, что желает попробовать свои силы в НХЛ, и присоединился к «Вашингтону», который задрафтовал его в 2022 году под общим 20-м номером.

Весной 2022 года Мирошниченко прошел курс лечения от рака. У него была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Летом того года нападающий сумел победить рак и был допущен к тренировкам.

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