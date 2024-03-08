Овечкин вошел в топ-15 бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 8 марта по московскому времени проходит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз». Овечкин отметился голом. Благодаря этому россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1531 (840 шайб и 691 результативная передача) в 1405 играх.

По этому показателю 38-летний россиянин сравнялся с Полом Коффи (1531 очко в 1409 матчах) и разделил с ним 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги.

Рекордсменом НХЛ по очкам является легендарный канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 встречах). Среди действующих хоккеистов НХЛ Овечкин уступает только канадскому нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби, который занимает 12-ю строчку рейтинга (1565 очков в 1251 матче).

Счет в матче «Питтсбург» — «Вашингтон» после 15-й минуты второго периода — 4:0 в пользу «столичных». Помимо Овечкина голами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен и Хендрикс Лапьер.

Ранее хоккеист сборной Чехии назвал Овечкина своим другом.