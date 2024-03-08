В Нидерландах заявили, что Промес позорит российский и голландский футбол

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс раскритиковал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который выпустил новую песню под названием «100 Stones» о своем тюремном сроке. Слова журналиста передает «Спорт-Экспресс».

«Не слышал песню Промеса. К тому же я не поклонник рэп-музыки, но кое-что прочитал о тексте. Кажется, он ссылается на уголовные дела, в которые был вовлечен. Конечно, разоблачать свое криминальное прошлое в тексте даже немного глупо, а не смело. Квинси позорит и голландский, и российский футбол. Может быть, голландский футбол немного больше, потому что он сыграл 50 матчей в национальной сборной. Несомненно, он безответственный футболист» — заявил журналист.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее Промеса засняли в ночном клубе в ОАЭ.